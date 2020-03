(Berlin) Le plus vaste État régional d’Allemagne, la Bavière, est devenu vendredi le premier à décréter le confinement de sa population face à l’épidémie de coronavirus.

Agence France-Presse

« Nous allons réduire à presque rien l’ensemble de la vie publique », a annoncé le chef du gouvernement bavarois, Markus Söder, la mesure devant entrer en vigueur à 23 h GMT (19 h HE) et dans un premier temps durer deux semaines.

Les 13 millions d’habitants de cet État du sud de l’Allemagne, frontalier de l’Autriche, de la Suisse et de la République tchèque, ne pourront sortir de leur domicile que pour des motifs limités, notamment aller travailler, acheter à manger ou se rendre à la pharmacie ou chez le médecin.

« Aller marcher dehors sera toujours possible, mais strictement seul ou en famille », a ajouté Markus Söder, ajoutant que les restaurants seraient fermés.

Les visites de proches dans les hôpitaux seront interdites, sauf certaines exceptions, comme « dans le cas de soins palliatifs ».

« La police surveillera et contrôlera » que « ces règles sont bien respectées », a assuré le président du Land, avec « de fortes amendes à la clé ».

La Bavière, État particulièrement touché par le virus, avec 2401 cas et 12 morts sur un total d’environ 13 000 dans l’ensemble du pays à ce jour, avait déjà décrété lundi une « situation de catastrophe » qui lui a permis de fermer les lieux publics jugés non essentiels.

« Mais le nombre d’infections et de morts continue d’augmenter, malgré ces mesures », et « beaucoup de gens ne prennent au sérieux la situation », a déploré Markus Söder, pour justifier ces nouvelles restrictions.

Au niveau fédéral, l’Allemagne a déjà pris certaines mesures pour lutter contre le virus, en fermant les écoles, garderies et les lieux publics considérés comme non essentiels, et en interdisant les rassemblements.

Mais les autorités n’ont pour le moment pas pris de mesures de confinement sur tout le territoire, comme la France, l’Espagne ou l’Italie.

Mais la tentation de recourir à cette mesure sur tout le territoire grandit de jour en jour.

Lors d’une allocution télévisée mercredi, la chancelière Angela Merkel a lancé un avertissement en ce sens, si les consignes de restriction des contacts sociaux continuent à ne pas être strictement respectées.

PHOTO UTA TOCHTERMANN, AGENCE FRANCE-PRESSE La chancelière allemande Angela Merkel

De nombreux Allemands, jeunes surtout, prennent des libertés avec ces consignes.

Dimanche, les chefs des États régionaux et Angela Merkel doivent se réunir pour décider de durcir ou pas les restrictions déjà mises en place. Le confinement ne peut au final être décidé dans le pays que par les différentes régions en raison de la structure fédérale allemande.