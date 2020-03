COVID-19 : l’Italie désormais le pays le plus touché au monde en nombre de morts

(Paris) L’Italie, où l’épidémie de COVID-19 a tué 427 personnes de plus en 24 heures, a dépassé jeudi soir la Chine en nombre de décès dus au nouveau coronavirus et est désormais le pays du monde où le bilan des morts est le plus important.