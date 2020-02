Coronavirus: onze villes en quarantaine en Italie, l’angoisse monte

(Codogno) Arrêt du Carnaval de Venise, fermetures à Milan et deux semaines de quarantaine pour onze villes : le Nord de l’Italie se prépare à vivre des jours d’angoisse et de restrictions après une soudaine et spectaculaire flambée des cas du nouveau coronavirus en trois jours.