Macron exhorte les Européens à un « dialogue stratégique » sur la dissuasion nucléaire

(Paris) Le président Emmanuel Macron a exhorté vendredi les Européens à développer une « plus grande capacité d’action » face aux désordres mondiaux, en revendiquant toute leur place dans les futures négociations sur le contrôle des armements et en réfléchissant à une dissuasion nucléaire plus intégrée.