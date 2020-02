Italie : deux morts dans le déraillement d’un train à grande vitesse

(Lodi) Un train à grande vitesse reliant Milan à Salerne a déraillé tôt jeudi matin près de Lodi, non loin de Milan, entraînant la mort des deux conducteurs et faisant une trentaine de blessés dont aucun en état grave, ont annoncé les pompiers et le préfet.