PHOTO VASILY FEDOSENKO, REUTERS

Une section de tuyau portant l'emblème de la compagnie Transneft accueille les visiteurs à la station de pompage de Gomel, une petite ville du sud-est du Bélarus, près de la frontière russe. L'installation pompe le pétrole russe utilisé au Bélarus et plus loin à l'ouest, en Europe, via l'oléoduc Droujba.