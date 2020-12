L’accord post-Brexit entre Londres et Bruxelles signé mercredi

(Bruxelles) L’accord post-Brexit conclu entre Bruxelles et Londres sera signé mercredi par les dirigeants de l’UE et le premier ministre britannique Boris Johnson, avant une entrée en vigueur prévue jeudi à 23 h GMT (18 h HE), a-t-on appris mardi de sources européennes.