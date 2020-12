La France donne le feu vert à l’utilisation du vaccin Pfizer/BioNTech

(Paris) Le vaccin contre la COVID-19 développé par Pfizer et BioNTech « peut être utilisé chez les personnes de 16 ans et plus », « du fait de son efficacité et de son profil de tolérance satisfaisant », a estimé jeudi la Haute autorité de santé (HAS).