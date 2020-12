Fin du confinement en France, mais couvre-feu tous les soirs sauf à Noël

(Paris) Le déconfinement, mais pas pour tout le monde : la France est sortie mardi d’un deuxième confinement, remplacé par un couvre-feu nocturne depuis 20 h, mais restaurants et lieux culturels doivent rester fermés à cause d’une épidémie dont on ne voit pas la fin.