COVID-19

Avant Noël, l’Allemagne se confine partiellement

(Berlin) L’Allemagne va entrer dans un confinement partiel mercredi pour plus de trois semaines avec la fermeture des commerces « non essentiels » et des écoles, pour tenter d’infléchir « la croissance exponentielle » des infections avant les fêtes de fin d’année, selon Angela Merkel.