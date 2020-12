Brexit

Moins d’un mois avant la rupture et toujours pas d’accord en vue

(Londres) À moins d’un mois de la fin du processus de leur rupture, Londres et Bruxelles abattent leurs dernières cartes pour arriver à un accord post-Brexit et échapper ainsi à un « no deal » dévastateur, créant des tensions au sein des 27 États membres de l’UE sur les concessions à accorder.