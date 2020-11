Extrême-Orient russe

L'état d’urgence déclenché après une pluie verglaçante exceptionnelle

(Vladivostok) Au moins 150 000 personnes étaient privées d’eau et d’électricité vendredi dans une région de l’Extrême-Orient russe et sa capitale Vladivostok, après une pluie verglaçante exceptionnelle qui a enveloppé d’une épaisse couche de glace infrastructures et paysages.