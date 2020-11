PHOTO MATT DUNHAM, AP

Le dirigeant conservateur a été contacté par le service de dépistage et traçage des cas du service public de santé et prié de rester isolé après avoir été en contact avec une personne testée positive à la COVID-19, a annoncé dimanche soir un porte-parole de Downing Street. Boris Johnson a précisé sur Twitter n’avoir « aucun symptôme » et être en « bonne santé ».