COVID-19

L’Europe compte plus de 300 000 morts

(Athènes) Après l’Irlande, la France, l’Angleterre… au tour de la Grèce et de certaines régions d’Italie : pour enrayer la deuxième vague de COVID-19, le confinement s’étend progressivement en Europe, plus souple qu’en mars mais moins bien accepté par la population. Selon un comptage effectué par l’AFP à partir de sources officielles, la pandémie a fait plus de 300 000 morts sur le continent européen, pour plus de douze millions d’infections.