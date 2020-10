Reconfinement

Déplacements limités et télétravail massif en France

(Paris) Télétravail généralisé, masque de protection obligatoire dès six ans et déplacements limités : les Français se préparent à être reconfinés vendredi pour au moins un mois, afin de lutter contre la deuxième vague du coronavirus « sans doute plus meurtrière que la première ».