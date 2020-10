PHOTO DENIS BALIBOUSE, REUTERS

À l’occasion d’une réunion des ministres européens de la Santé, les 27 pays membres ont témoigné « d’un accord unanime pour réformer » l’Organisation mondiale de la santé, qui doit devenir « plus transparente, plus efficace et plus puissante », a affirmé à la presse le ministre allemand, Jens Spahn.