COVID-19 en Europe

L’Irlande et le Pays de Galles reconfinent, le couvre-feu s’étend

(Dublin) L’Irlande et le Pays de Galles deviennent cette semaine les premiers territoires en Europe à reconfiner leurs populations dans l’espoir de « célébrer Noël correctement », et de nouveaux tours de vis entrent en vigueur en Italie, Belgique et Slovénie.