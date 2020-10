Des élèves et des résidants de Conflans sont allés rendre hommage au professeur Samuel Paty devant le collège du Bois d’Aulne, dans la banlieue ouest de Paris, où il enseignait.

PHOTO MICHEL EULER, ASSOCIATED PRESS

(Paris) Les hommages affluaient samedi en France, au lendemain de « l’attentat terroriste islamiste » au cours duquel un réfugié tchétchène de 18 ans a décapité un professeur qui avait montré à ses élèves des caricatures de Mahomet, dans un pays qui s’interroge sur le séparatisme religieux.

Agence France-Presse

Évoquant « l’extrême gravité des faits et leur immense retentissement », le procureur antiterroriste Jean-François Ricard a livré quelques détails samedi après-midi sur l’attentat qui a horrifié la France, tandis que sur place, des dizaines d’élèves et de parents se succédaient pour déposer une rose blanche au pied des grilles du collège du Bois d’Aulne à Conflans-Sainte-Honorine, près de Paris.

Le magistrat a précisé que l’assaillant, abattu par les policiers, était un réfugié russe d’origine tchétchène, né en 2002 et présent légalement sur le sol français. Mais il n’a pas dit s’il avait un lien avec le collège.

PHOTO ABDULMONAM EASSA, AGENCE FRANCE-PRESSE

Samuel Paty, père de famille de 47 ans, rentrait chez lui quand il a été attaqué par Abdoullakh Abouyezidovitch A.

Le magistrat a également précisé qu’un message de revendication publié sur Twitter juste après le meurtre, faisant le lien avec Mahomet, émanait bien de cet individu. « Les investigations ont pu confirmer qu’il s’agissait bien d’un compte appartenant à l’auteur des faits », a-t-il déclaré.

Trois semaines après une attaque islamiste durant laquelle un Pakistanais avait blessé à coups de hachoir deux personnes qui se trouvaient devant les anciens locaux de l’hebdomadaire satirique Charlie Hebdo, et en plein débat sur la préservation de la laïcité face aux assauts communautaristes, l’assassinat de vendredi a révolté le pays.

Un total de neuf personnes ont été interpellées et placées en garde à vue depuis vendredi soir, des proches de l’assaillant, mais aussi le père d’une des élèves du professeur, qui l’avait livré à la vindicte sur les réseaux sociaux.

« Haut niveau » de menace terroriste

Selon les éléments dévoilés par le magistrat, le professeur avait organisé avec ses élèves un débat, prévu dans le cadre des cours d’éducation civique, au cours duquel il a montré des caricatures du prophète Mahomet. Il avait alors proposé aux élèves qui le souhaitaient de ne pas regarder certains dessins.

Le père d’un élève, placé en garde à vue, s’était indigné de ce cours dans plusieurs vidéos, rendant publics sur l’internet le nom du professeur et l’adresse du collège, et allant rencontrer la principale pour demander son renvoi. Après ces publications, « la principale faisait état de nombreux appels [téléphoniques] menaçants reçus par le collège », a précisé le magistrat.

Selon lui, Abdoullakh Abouyezidovitch A. s’est posté devant le collège vendredi vers la mi-journée et a demandé à des élèves de lui désigner le professeur.

« Ce crime terroriste est le second commis pendant que se déroulent les audiences du procès du mois de janvier 2015 commencé au début du mois de septembre dernier. Cela confirme le très haut niveau de la menace terroriste islamiste », a déclaré M. Ricard.

Le procès est celui des complices des assaillants des attentats de janvier 2015 contre Charlie Hebdo, qui avaient tué 12 personnes, là encore en représailles après la publication de ces mêmes caricatures.

Au total, la vague d’attentats djihadistes sans précédent amorcée en 2015 en France a fait 259 morts.

L’attaque de Conflans a un retentissement énorme en France, et l’Élysée a annoncé qu’un hommage national serait rendu à M. Paty.

Séparatisme

M. Paty « était à fond dans son métier », qu’il « aimait beaucoup », confiait vendredi Martial, un écolier de 16 ans, accouru devant son ancien collège. « Il voulait vraiment nous apprendre des choses. De temps en temps, on faisait des débats, on parlait ».

PHOTO CHARLES PLATIAU, REUTERS Des fleurs ont été déposées devant le collège du Bois d’Aulne à Conflans-Sainte-Honorine.

« Nos enseignants continueront à éveiller l’esprit critique des citoyens de la République, à les émanciper de tous les totalitarismes et de tous les obscurantismes », a déclaré sur Twitter le premier ministre Jean Castex.

« Je serai, et notre pays sera à vos côtés pour vous protéger, vous permettre de faire votre métier qui est le métier le plus essentiel, transmettre à nos enfants les savoirs et les valeurs qui sont notre bien commun », a déclaré le ministre de l’Éducation nationale Jean-Michel Blanquer dans un message vidéo aux professeurs, une catégorie particulièrement importante dans le paysage sociopolitique français.

Depuis 30 ans, l’éducation nationale est en première ligne face aux revendications de certains milieux musulmans.

Le président Emmanuel Macron s’était lui rendu sur les lieux vendredi soir, qualifiant l’assassinat d’« attentat terroriste islamiste caractérisé ».

« Ils ne passeront pas. L’obscurantisme ne gagnera pas », a martelé, ému, le chef de l’État, dans un pays où les signes de tensions provoqués par les islamistes sont réguliers, déclenchant une réplique des autorités pour préserver les valeurs laïques de la République. Une réplique elle-même dénoncée par certains organismes musulmans comme « islamophobe ».

C’est dans ce contexte que le gouvernement a récemment présenté un projet de loi contre le séparatisme, destiné à « renforcer la laïcité et les principes républicains » et à « lutter contre le séparatisme principal qu’est l’islam radical », selon le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin.