«Grande inquiétude» pour sept pays de l’UE, dont l’Espagne

(Stockholm) L’Espagne et six autres pays de l’Union européenne affichent une évolution de l’épidémie de COVID-19 suscitant une « grande inquiétude » et synonyme de mortalité accrue, s’est inquiété jeudi le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC).