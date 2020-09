Macron et des homologues de l’UE agitent la menace de sanctions contre la Turquie

(Porticcio) Le président français Emmanuel Macron et ses six homologues du sud de l’UE ont exhorté jeudi la Turquie à cesser sa politique de « confrontation » en Méditerranée orientale, agitant le spectre de sanctions européennes si Ankara continue à contester les droits d’exploration gazière de la Grèce et de Chypre dans la zone.