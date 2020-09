(Londres) Le Royaume-Uni a enregistré dimanche près de 3000 nouveaux cas de nouveau coronavirus, une poussée « préoccupante » selon le ministre de la Santé Matt Hancock.

Agence France-Presse

Pays le plus durement touché en Europe, le Royaume-Uni n’a enregistré que deux nouveaux décès dimanche, portant le total à 41 551 morts.

En revanche, 2988 nouveaux cas positifs ont été enregistrés dimanche (contre 1813 samedi), un niveau inédit depuis fin mai, pour un total de 347 152 depuis le début de la pandémie. Le nombre de patients actuellement hospitalisés s’élève à 756 (pour 124 nouvelles admissions) dont 69 sous respirateur, selon les chiffres officiels.

« L’augmentation que nous avons observée aujourd’hui est préoccupante », a déclaré sur la chaîne Sky News le ministre de la Santé Matt Hancock, soulignant que ces nouveaux cas sont principalement diagnostiqués chez « les plus jeunes ».

Il a ainsi appelé à la vigilance, afin de tenter d’éviter que cette hausse chez les plus jeunes ne se répercute sur l’ensemble de la population et notamment les plus âgés.

« Malheureusement, il commence à sembler que nous nous dirigeons vers une période de croissance exponentielle de la pandémie au Royaume-Uni », a réagi Paul Hunter, professeur de médecine à l’université d’East Anglia, dans un communiqué.

Sur Twitter, le responsable des questions de santé au sein de l’opposition travailliste, Jonathan Ashworth a jugé cette augmentation « profondément préoccupante », appelant M. Hancock à expliquer son approche devant les députés lundi.

Comme il l’a déjà fait, le gouvernement conservateur de Boris Johnson entend réinstaurer des restrictions localement quand la situation l’impose afin d’éviter un nouveau confinement au niveau national, dévastateur pour l’économie.