Virus: 120 000 morts au Brésil, protestations des «anti-masques» en Europe

(Berlin) Le coronavirus a tué plus de 120 000 personnes au Brésil et en a contaminé plus de 400 000 en Argentine, selon des chiffres officiels publiés dans la nuit de samedi à dimanche, après une journée marquée par des manifestations d’« anti-masques » dans plusieurs villes d’Europe.