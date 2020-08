L’Allemagne conclut à l’empoisonnement de Navalny et fait pression sur Poutine

(Berlin) L’Allemagne a conclu lundi à l’empoisonnement de l’opposant russe Alexeï Navalny et exhorté la Russie à juger les auteurs, alors que l’affaire tourne de plus en plus au contentieux diplomatique entre Berlin et Moscou.