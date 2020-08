PHOTO PAVEL GOLOVKIN, AP

«La semaine prochaine, une étude clinique sur l’efficacité et la sécurité du vaccin Spoutnik V va commencer en Russie », a indiqué le fonds souverain russe, associé au développement du vaccin, précisant que « plus de 40 000 personnes participeront à l’étude dans plus de 45 centres médicaux ».