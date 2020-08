PHOTO FABIO FERRARI, AP

« Dans moins d’un mois, nous devons rouvrir les écoles et les universités en toute sécurité. Et nous ne pouvons pas nous tromper […] Cela dépendra de notre comportement, et tout le monde, à commencer par les jeunes, doit en être conscient », a déclaré le ministre italien de la Santé, Roberto Speranza, dans une interview lundi au quotidien La Repubblica.