(Minsk) La police biélorusse a indiqué mercredi avoir tiré avec des armes à feu sur les manifestants qui protestaient mardi contre les résultats de l’élection présidentielle dans le sud du pays, les tirs ayant fait un blessé.

Agence France-Presse

Les protestations contre la réélection à la présidence du dirigeant autoritaire Alexandre Loukachenko, au pouvoir depuis 26 ans, secouent Minsk, la capitale, et plusieurs autres villes du pays depuis dimanche soir.

Violemment dispersées par la police avec des grenades assourdissantes et des balles en caoutchouc, ces manifestations se sont soldées par des milliers d’arrestations et ont fait un mort et plus de 250 blessés, selon les chiffres officiels.

Dans la nuit de mardi à mercredi, les protestataires « agressifs », armés de bâtons en métal, ont attaqué des policiers à Brest, dans le sud du pays, selon un communiqué de la police biélorusse.

Après des tirs de sommation « qui n’ont pas arrêté » les assaillants, les policiers « ont dû tirer avec des armes à feu » pour « protéger leur vie », selon la même source. « Un assaillant a été blessé », a précisé le communiqué.