(Londres) Le gouvernement britannique a décidé de repousser d’au moins deux semaines la prochaine phase du déconfinement en Angleterre, prévue samedi avec la réouverture de certains lieux publics, en raison d’une hausse des cas de nouveau coronavirus, a annoncé vendredi le premier ministre Boris Johnson.

Agence France-Presse

Citant les dernières données sur la prévalence du nouveau coronavirus, le dirigeant conservateur a déclaré qu’avec « ces chiffres qui augmentent, nous estimons qu’il faut appuyer sur la pédale de frein pour garder le virus sous contrôle ».

Les casinos, salles de quilles, patinoires devaient rouvrir samedi ainsi que les salles de spectacles. Les réceptions de mariage jusqu’à 30 personnes devaient aussi être de nouveau permises.

Appliquée pour l’instant aux commerces, l’obligation de porter un masque sera également étendue à partir du 8 août à d’autres lieux comme les musées, les cinémas et les lieux de culte.

« Je sais que les mesures que nous prenons seront un véritable coup dur pour beaucoup de gens, pour tous ceux dont les projets de mariage ont été perturbés ou qui ne peuvent pas maintenant célébrer l’Aïd comme ils le souhaiteraient », a déclaré Boris Johnson lors d’une conférence de presse. « Et je suis vraiment, vraiment désolé, mais nous ne pouvons pas simplement prendre de risque. »

Dans une étude hebdomadaire publiée vendredi, le Bureau national des statistiques (ONS) conclut à une hausse des contaminations au nouveau coronavirus. Selon l’ONS, entre le 20 et le 26 juillet, il y a eu environ 0,78 nouvelle contamination à la COVID-19 pour 10 000 habitants en Angleterre, soit environ 4200 nouveaux cas par jour. Cela représente une augmentation par rapport aux 2800 nouveaux cas estimés par jour la semaine précédente.

« Ce que nous voyons à partir des données de l’ONS et d’autres données, c’est que nous avons probablement atteint les limites de ce que nous pouvons faire en termes d’ouverture de la société », a déclaré aux côtés de M. Johnson le médecin-chef Chris Whitty.

Face à la recrudescence de cas de COVID-19, de nouvelles restrictions sont imposées aux habitants de certaines parties du nord de l’Angleterre depuis vendredi.

Les habitants du Grand Manchester, de certaines parties de l’East Lancashire et du West Yorkshire ont désormais l’interdiction de rencontrer d’autres personnes à l’intérieur de leurs foyers ou dans leurs jardins.

Le gouvernement écossais a annoncé déconseiller désormais tout voyage vers ces régions.

« Pour faire en sorte de ne pas ajouter à leur problème et de minimiser les risques de transmission ultérieure ici, le gouvernement écossais déconseille FORTEMENT les voyages non essentiels entre l’Écosse et ces régions du nord de l’Angleterre », a annoncé la première ministre écossaise Nicola Sturgeon sur Twitter.