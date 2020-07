Vague verte en France? Pas si sûr…

Bordeaux, Marseille, Lyon, Grenoble… Quatre des plus grosses villes de France ont élu un maire écologiste aux dernières élections municipales. Faut-il pour autant parler d’une « vague verte » ? Cyril Dion préfère relativiser. Pour le coauteur du documentaire à succès Demain, sorti en 2016, la France est loin d’avoir changé de logiciel. Il va même plus loin : la bataille ne fait que commencer. La Presse s’est entretenue avec cette star de la cause environnementale, réalisateur, écrivain, militant, équivalent français de notre Dominic Champagne.