(Londres) Le premier ministre britannique Boris Johnson, critiqué pour sa gestion de la pandémie au Royaume-Uni a vanté mercredi les efforts « incroyables » de son pays pour combattre le nouveau coronavirus malgré le bilan très lourd de la maladie.

Agence France-Presse

Près de 41 000 personnes déclarées positives au virus sont décédées au Royaume-Uni, selon un bilan officiel publié mardi, et même plus de 50 000 en incluant les cas suspects. C’est le bilan le plus lourd en Europe, et le deuxième au monde après les États-Unis.

« La semaine dernière, le premier ministre a dit qu’il était fier du bilan du gouvernement », a rappelé le chef de l’opposition travailliste, Keir Starmer, en interpellant le dirigeant à la Chambre des communes. « Mais il n’y a aucune fierté dans ces chiffres, n’est-ce pas ? »

« Nous pleurons chacun d’eux et nous sommes peinés pour eux ainsi que pour leur proches et amis », a rétorqué Boris Johnson dans un échange acerbe. Mais « pour ce qui est ce que ce pays a fait pour combattre l’épidémie, je dois dire que je ne suis pas du tout d’accord avec la manière dont vous présentez les choses ».

Critiqué pour avoir tardé à confiner le pays, ce qui aurait coûté des milliers de vies, M. Johnson a estimé qu’il était prématuré d’établir des comparaisons avec d’autres pays, comme ont mis en garde des experts en raison de méthodes d’enregistrement différentes et de la pandémie qui est toujours en cours.

Et le dirigeant citer « l’accomplissement incroyable » du service public de santé (NHS) qui a construit en urgence des hôpitaux de campagne-qui n’ont finalement pratiquement pas été utilisés-, ou la manière « incroyable » dont le pays s’est mobilisé pour permettre « d’avoir le virus sous contrôle ».

Concernant le déconfinement du pays, progressivement mis en œuvre depuis début juin et jugé prématuré par certains scientifiques, il a assuré : « Nous avons un plan, nous le suivons et nous allons nous y tenir ».

Les écoles ont partiellement rouvert début juin, et tous les commerces de détail ainsi que les zoos pourront rouvrir leurs portes lundi prochain en Angleterre. Les bars, restaurants et coiffeurs devront attendre le 4 juillet « au plus tôt ».

Mardi, le gouvernement a en revanche renoncé à son projet de permettre à tous les écoliers de retourner en classe avant les vacances d’été.