(Berlin) L’Allemand soupçonné d’avoir tué la petite Madeleine McCann a déjà été condamné dans plusieurs affaires de drogue, vol et violences sexuelles, dont le viol d’une Américaine de 72 ans au Portugal, ont indiqué jeudi les autorités allemandes.

Agence France-Presse

La veille, la police a révélé enquêter dans le cadre de la disparition de la fillette au Portugal il y a 13 ans contre cet homme de 43 ans, actuellement en prison, présenté comme « délinquant sexuel déjà condamné à plusieurs reprises », notamment pour avoir abusé sexuellement des enfants.

Rien n’est encore prouvé concernant Madeleine McCann, mais l’enquête a été ouverte pour « meurtre » et non pour « enlèvement » : « Nous supposons que la fillette est morte », a expliqué jeudi un porte-parole du parquet de Brunswick, Hans Christian Wolters.

PHOTO EROL DOGRUDOGAN, REUTERS Le porte-parole du parquet de Brunswick, Hans Christian Wolters.

Celui que la justice désigne comme Christian B. est actuellement incarcéré pour trafic de drogue dans une prison de Kiel, dans le nord du pays, selon des documents de la Cour fédérale de justice, une peine dont il a purgé les deux-tiers.

Il a aussi été condamné en décembre 2019 à 7 ans de prison par le tribunal de Brunswick, pour le viol brutal et le vol d’une Américaine de 72 ans survenu en 2005 au Portugal.

Selon l’accusation, Christian B. est entré chez elle par effraction, l’a attachée, battue, violée puis l’a forcé à lui remettre son argent.

La sentence n’est toutefois pas définitive dans l’attente du résultat du recours déposé auprès de la Cour fédérale de justice.

Entre 1995 et 2007, le suspect a régulièrement vécu dans l’Algarve au sud du Portugal, et loué pour quelques années une maison entre Lagos et Praia da Luz, où Maddie a disparu en 2007.

Il aurait alors travaillé occasionnellement dans la restauration, mais est aussi soupçonné d’avoir assuré son existence avec des vols ou du trafic de stupéfiant, selon la police.

Le Spiegel affirme de son côté qu’il a été condamné pour la première fois alors qu’il n’avait que 17 ans, pour abus sexuels sur un enfant, tentative d’abus sexuel et exhibitionnisme.

Il s’est aussi fait remarquer pour d’autres délits, tels que conduite sans permis, vol, et ébriété publique, selon les recherches du magazine.

Treize ans après la disparition de la petite britannique Madeleine McCann au Portugal, l’identification de ce nouveau suspect a fait renaître l’espoir d’éclaircir le profond mystère entourant cette affaire à rebondissements.