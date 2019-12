Pays-Bas: Geert Wilders relance son concours de caricatures de Mahomet

(La Haye) Le député néerlandais d’extrême droite Geert Wilders a annoncé samedi soir qu’il allait relancer l’organisation d’un concours de caricatures du prophète Mahomet, plus d’un an après l’avoir annulé suite à des menaces de mort et à des manifestations.