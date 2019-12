France: manifestations et transports toujours perturbés au 24e jour de grève

(Paris) Nouveau week-end difficile pour les usagers du train et des transports parisiens, en plein chassé-croisé de vacanciers : la France a vécu samedi son 24e jour de grève, marqué par des manifestations rassemblant plus de dix mille personnes à l’appel des syndicats les plus mobilisés contre la réforme des retraites.