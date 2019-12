La Presse à Paris : « Notre système attise les injustices »

Jamais contents, les Français ? Et pour cause. Dans son livre Le délicieux malheur français, Denis Olivennes expose les raisons de cette insatisfaction permanente. Selon lui, la colère de nos cousins de l’Hexagone ne relèverait pas d’un trait culturel, mais d’un modèle social mal foutu qui ne tient plus la route aujourd’hui. La Presse a rencontré l’essayiste et patron de presse à Paris, entre deux manifs contre la réforme des retraites…