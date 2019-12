Poutine et Zelensky affichent leur désaccord à Paris

(Paris) Les présidents russe et ukrainien, Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky, ont convenu lors de leur première rencontre lundi à Paris d’une série de mesures pour relancer le processus de paix en Ukraine, mais ont surtout acté leur désaccord sur son volet politique, se donnant rendez-vous dans quatre mois pour tenter le surmonter.

Valérie LEROUX, Maria PANINA et Ania TSOUKANOVA

Agence France-Presse

« Pour moi, je le dis honnêtement », le résultat de cette rencontre, « c’est très peu : je voudrais résoudre un plus grand nombre de problèmes », a résumé Volodymyr Zelensky lors d’une conférence de presse commune à l’issue d’un sommet sous les auspices du président français Emmanuel Macron et de la chancelière allemande Angela Merkel.

Le maître du Kremlin s’est voulu plus optimiste, saluant un « pas important » vers une désescalade et « sans doute » un dégel. « La Russie va faire tout ce qui dépend d’elle pour que le conflit soit terminé », a-t-il affirmé.

Les quatre dirigeants sont au moins tombés d’accord sur un point après trois ans de paralysie dans le processus de paix : « Le fait que nous soyons côte à côte est en soit un résultat important », a assuré Emmanuel Macron. Il a qualifié de « blessure ouverte au cœur du continent européen », cette guerre entre Kiev et les séparatistes prorusses qui a fait plus de 13 000 morts dans le Donbass, bastion industriel de l’Est ukrainien, et un million de déplacés depuis 2014.

PHOTO IAN LANGSDON, AGENCE FRANCE-PRESSE De gauche à droite, le président ukrainien Volodymyr Zelensky, le président français Emmanuel Macron, le président russe Vladimir Poutine et la chancelière allemande Angela Merkel

« Nous avons encore beaucoup de travail à réaliser mais j’ai l’impression qu’il y a de la bonne volonté pour résoudre des questions difficiles », a estimé la chancelière allemande Angela Merkel.

Consolidation du cessez-le-feu, nouvel échange de tous les prisonniers restant d’ici la fin décembre, nouveau retrait de combattants de trois zones d’ici fin mars prochain… Le sommet a envoyé plusieurs signaux positifs.

Divergences sur la frontière

Mais le président ukrainien n’a pas pu arracher les concessions qu’il demandait pour l’organisation d’élections locales dans le Donbass. Kiev craint qu’elles ne se fassent aux conditions des séparatistes et ne soient pas libres et transparentes.

Il réclame notamment le démantèlement préalable de tous les groupes armés « illégaux » – comprendre les séparatistes prorusses et leurs parrains russes – et le retour sous contrôle ukrainien de la frontière entre cette région de l’est de l’Ukraine et la Russie.

PHOTO GENYA SAVILOV, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Des membres du battalion pro-ukrainien Donbassen patrouillent en banlieue de Lysychansk, en juillet 2014.

« Nous avons des divergences complètes sur la frontière », a-t-il martelé. Moscou réclame de son côté l’application des accords de Minsk qui prévoient le retour de la frontière sous contrôle ukrainien après les élections seulement.

Volodymyr Zelensky, novice en politique, est aussi sous la pression de son opinion, qui redoute de le voir faire trop de concessions face à Vladimir Poutine. Plusieurs manifestations ont eu lieu ces derniers jours. Selon l’agence Interfax, les protestataires réunis lundi soir devant la présidence ont estimé que le chef de l’État « n’a franchi aucune ligne rouge » à Paris.

Nouveau sommet

Pour tenter de surmonter les différends, les quatre dirigeants sont convenus de faire plancher leur chefs de la diplomatie sur « les conditions politiques et sécuritaires » en vue des élections et de se retrouver pour un nouveau sommet « d’ici quatre mois ».

La première rencontre entre le maître du Kremlin, rompu aux rapports de force internationaux, et le jeune président ukrainien, un ancien comédien arrivé au pouvoir en mai, était très attendue.

Les deux présidents, plutôt détendus, ont d’abord pris place autour d’une table ronde, dans un salon de l’Élysée au côté d’Emmanuel Macron et Angela Merkel. Ils se sont ensuite rencontrés une heure et demie en bilatérale.

Volodymyr Zelensky, élu en avril sur la promesse de mettre fin au conflit, avait même fait un V des doigts de la main en arrivant au palais présidentiel français en début d’après-midi.

Durant la conférence de presse, il a longuement plaidé sa cause. Son homologue russe, arrivé en position de force à Paris, s’est montré beaucoup plus concis, le visage souvent fermé.

Ces sommets au format « Normandie », en référence à la région française où les dirigeants des quatre pays s’étaient retrouvés pour la première fois en 2014, ne s’étaient plus tenus depuis 2016.

L’Occident et l’Ukraine accusent Moscou de financer et d’armer les rebelles, ce que la Russie nie, affirmant jouer un rôle politico-humanitaire pour protéger les populations locales russophones.

Les combats ont fortement baissé en intensité depuis les accords de Minsk en 2015. Mais 80 000 hommes continuent de se faire face de part et d’autre d’une ligne de front qui s’étire sur 500 kilomètres. Chaque mois, des morts sont à déplorer dans des accrochages ou l’explosion de mines.

PHOTO VITALI KOMAR, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Un soldat ukrainien en poste à la mine de charbon détruite de Butovka, à Avdiïvka, dans la région de Donetsk

Depuis le changement de président en Ukraine, une certaine détente se fait sentir. Un échange de 70 prisonniers a pu avoir lieu en septembre. Les troupes belligérantes ont reculé dans trois petits secteurs de la ligne de front, et des navires de guerre ukrainiens saisis par la Russie ont été rendus.