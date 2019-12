(Londres) À trois jours des législatives, le premier ministre britannique Boris Johnson a été mis dans l’embarras lundi par la publication d’une photo d’enfant attendant des soins, par terre dans un hôpital, illustrant les difficultés du système public de santé après des années d’austérité conservatrice.

Agence France-Presse

La photo de Jack faisait la une du tabloïd de gauche Daily Mirror : ce garçon de quatre ans, présentant des symptômes d’une pneumonie, a été emmené en ambulance aux urgences d’un hôpital de Leeds (nord de l’Angleterre) puis contraint d’attendre plusieurs heures, couché par terre sur un manteau, pour être examiné.

Une expérience à ce point traumatisante pour la maman que celle-ci va « voter travailliste pour la première fois » de sa vie, a-t-elle raconté au quotidien, qui mène la charge contre les coupes budgétaires dans le service de santé (NHS), un enjeu majeur de la campagne, avec le Brexit.

« Je suis fâchée du manque de financement et du manque de lits parce qu’on laisse tomber nos enfants », s’est insurgée Sarah Williment. Son fils, qui a ensuite dû attendre cinq heures supplémentaires sur un brancard, a finalement été diagnostiqué avec une grippe et une angine.

Le conservateur Boris Johnson a réagi sur la radio LBC, assurant « compatir beaucoup avec tous ceux qui ont eu une mauvaise expérience [avec le NHS] » et a présenté ses excuses, tout en réitérant sa promesse de campagne d’y investir massivement.

PHOTO BEN STANSALL, AGENCE FRANCE-PRESSE Boris Johnson s'est entretenu avec les journalistes à bord de l'avion le menant à Birmingham, lundi.

Plus tard, le premier ministre s’est emparé du téléphone portable d’un journaliste de la télévision ITV qui l’interrogeait et tentait de lui montrer la photo de l’enfant, cherchant à éluder la question. Selon les images de l’entrevue publiées sur Twitter, il a fini par rendre l’appareil, regardant la photo « terrible » et s’excusant encore.

Le chef des travaillistes, Jeremy Corbyn, a sauté sur l’occasion pour l’attaquer. « Il a eu neuf ans [les années au pouvoir des conservateurs] pour financer le NHS comme il se doit. Un enfant soigné par terre est une honte pour notre société », a-t-il dit dans un discours enflammé à Bristol (sud-ouest).

Le ministre de la Santé, Matt Hancock, s’est dit « horrifié » sur la BBC et a assuré vouloir « améliorer » la situation du NHS. Dépêché lundi après-midi à l’hôpital, le Leeds General Infirmary, il a été chahuté à son départ par un petit groupe de manifestants criant notamment « honte à vous ».