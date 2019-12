France: au moins six morts dans de nouvelles intempéries dans le sud-est

(Marseille) Un lourd bilan humain et de gros dégâts : pour la deuxième fois en quelques jours, le sud-est était endeuillé lundi, après de violentes intempéries qui ont fait au moins six morts et provoqué un éboulement spectaculaire dans un village des Alpes-de-Haute-Provence.