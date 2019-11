Poutine et Zelensky devraient avoir leur premier tête-à-tête à Paris

(Moscou) Les présidents russe et ukrainien, Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky, devraient se rencontrer en tête-à-tête pour la première fois lors du sommet de Paris le 9 décembre, organisé sous médiation française et allemande, a indiqué le Kremlin.