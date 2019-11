PHOTO LUCA BRUNO, ASSOCIATED PRESS

(Venise) La célèbre place Saint-Marc a de nouveau été fermée dimanche à Venise, dans la crainte d’une nouvelle montée des eaux après deux marées hautes qui ont dévasté la « Sérénissime » en moins d’une semaine.

Sonia LOGRE

Agence France-Presse

« La place Saint-Marc est fermée. Priorité à la sécurité », a tweeté le maire de Venise, Luigi Brugnaro.

« Nous ne nous attendions pas à une marée haute aussi exceptionnelle », s’étonnait dimanche Guido Fulgenzi, le patron d’un café sur la célèbre place, déambulant dans sa cuisine inondée et pointant sur le mur la marque laissée par la marée haute historique de mardi.

PHOTO ALBERTO LINGRIA, REUTERS

Après un bref répit samedi, les services météorologiques prévoient une nouvelle « acqua alta » à 1,60 mètre pour dimanche, un niveau toujours dangereux.

Vendredi, la marée haute avait atteint 1,54 mètre et conduit à la fermeture pendant plusieurs heures de l’emblématique place Saint-Marc. Et mardi soir, Venise avait connu sa pire marée haute en 53 ans, à 1,87 m, soit le deuxième record historique derrière celui du 4 novembre 1966 (1,94 m). L’eau a envahi les églises, commerces, musées et hôtels de ce joyau classé au patrimoine mondial par l’UNESCO, l’inondant à 80 %.