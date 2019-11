Pompeo met en garde contre la Russie et la Chine, 30 ans après la chute du Mur

(Berlin) Le secrétaire d’État américain Mike Pompeo a mis en garde vendredi contre la Russie, qui « envahit ses voisins » et « tue ses opposants politiques », et la Chine, accusée de porter une « nouvelle vision de l’autoritarisme ».

Agence France-Presse

« Les nations libres et occidentales ont la responsabilité de dissuader les pays comme la Chine, la Russie et l’Iran de menacer notre peuple », a déclaré M. Pompeo dans un discours à Berlin, à la veille de la célébration du 30e anniversaire de la chute du mur de Berlin.

Les États-Unis et leurs alliés devraient « défendre ce qui a été si durement gagné en 1989 » et « prendre conscience que nous sommes dans une compétition de valeurs avec des nations non libres », a-t-il ajouté.

Il s’en est pris en particulier à la Russie, dirigée par « un ancien agent du KGB », Vladimir Poutine, qu’il a accusée d’« envahir ses voisins », l’Ukraine, et de « tuer les opposants politiques ».

M. Pompeo a aussi dénoncé le régime communiste chinois, qui porte selon lui « une nouvelle vision de l’autoritarisme ».

Pour ces raisons, l’ancien directeur de la CIA a redit l’opposition des États-Unis au projet de gazoduc Nord Stream 2 qui doit relier la Russie à l’Europe en contournant l’Ukraine. « L’approvisionnement énergétique de l’Europe […] dépendra des caprices du président russe », a-t-il regretté.

M. Pompeo a également mis en garde contre « l’intention des entreprises chinoises », en particulier le géant Huawei, de « construire des réseaux 5G ».

Dans ce contexte, la chute du mur de Berlin, il y a tout juste 30 ans, n’a pas marqué, selon M. Pompeo « la fin de l’histoire » prédite à l’époque par des intellectuels. « Je pense que l’Occident, nous tous, avons alors été aveuglés par ce moment de fierté », a estimé M. Pompeo.

Il entend profiter de sa venue en Allemagne, a-t-il assuré, pour consolider les liens entre les États-Unis et leurs alliés européens, fragilisés par les conflits commerciaux et les désaccords sur les dépenses militaires.

M. Pompeo a ainsi qualifié de simple « agitation » le constat d’Emmanuel Macron au sujet de l’OTAN, qui serait en état de « mort cérébrale ».

La célébration du 30e anniversaire de la chute du mur de Berlin doit culminer samedi avec des discours d’Angela Merkel et du président allemand, Frank-Walter Steinmeier, en présence de plusieurs dirigeants d’Europe de l’Est.