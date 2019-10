(Istanbul) La Turquie a qualifié jeudi comme discriminatoire un texte voté par le Sénat français visant à interdire le port du voile par des musulmanes lors de sorties scolaires.

Agence France-Presse

Ce texte est «le dernier exemple en date des discriminations et d’une approche tendant à marginaliser les musulmans», a jugé le ministère turc des Affaires étrangères dans un communiqué.

En France, le président du groupe Les Républicains au Sénat, à l’initiative de la proposition de loi, a jugé «inacceptable» la prise de position de la Turquie.

«Je demande à Jean-Yves Le Drian (ministre français des Affaires étrangères) de protester vigoureusement auprès de son homologue turc sur cette ingérence dans les affaires de la France», a déclaré Bruno Retailleau dans un communiqué.

«La France est une nation souveraine. De quel droit la Turquie s’ingère-t-elle dans ce qui relève du seul peuple français et de ses représentants? D’autant qu’en matière de laïcité, le régime islamiste de Recep Erdogan n’a aucune leçon à donner», a encore affirmé le sénateur.

FP Bruno Retailleau

La proposition de loi visant à interdire le port de signes religieux aux parents accompagnant les sorties scolaires a été mardi au terme d’un débat houleux alors que la France est en pleine réflexion sur la place et l’organisation de l’islam.

«Il aurait été plus bénéfique de prendre des mesures pour combattre l’islamophobie», a ajouté le ministère turc, estimant que le texte adopté au Sénat «viole l’un des droits fondamentaux les plus basiques».

Le texte a peu de chances d’être voté par l’Assemblée nationale, dominée par la majorité présidentielle.

Pays officiellement laïque, la Turquie du président islamo-conservateur Recep Tayyip Erdogan se pose comme le défenseur des droits des musulmans dans le monde.

En mars 2017, M. Erdogan avait accusé la justice européenne de lancer «une croisade» contre l’islam après un arrêt autorisant une entreprise à interdire le port du voile au travail.

Ses gouvernements ont progressivement annulé depuis 2003 l’interdiction du port du voile dans les institutions, autorisant les femmes à être voilées dans les universités et au Parlement et, ces dernières années, dans la fonction publique et les écoles secondaires, au grand dam des tenants de la République laïque fondée en 1923 par Mustafa Kemal Atatürk.