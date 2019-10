(Toulouse) Une personne est morte et 17 ont été blessées, dont une est en « urgence absolue », lors de l’accident dimanche dans le sud de la France d’un autocar reliant Barcelone à Bordeaux, selon un bilan « provisoire » des autorités.

Agence France-Presse

Le véhicule de la compagnie Flixbus, « s’est couché sur le côté pour une raison qu’il reste à déterminer » alors qu’il circulait peu avant 13 h sur l’autoroute A61 dans le sens Narbonne-Toulouse, avec à bord 30 personnes dont la conductrice, a indiqué la préfecture du département de l’Aude dans un communiqué.

La compagnie, jointe par l’AFP, a pour sa part indiqué que 29 personnes étaient à bord, dont la conductrice.

Le véhicule assurait la liaison entre Barcelone (nord de l’Espagne) et Bordeaux (sud-ouest de la France), « opéré par notre partenaire local pour le compte de FlixBus », a précisé le service de presse de la compagnie.

« À 14 h, le bilan provisoire fait état d’une personne décédée, une personne en urgence absolue évacuée par hélicoptère sur Montpellier, 16 personnes en urgence relative et 12 personnes indemnes », ajoute le communiqué de la préfecture.

« Plus de 10 véhicules du service départemental d'incendie et de secours et 60 sapeurs pompiers, 2 hélicoptères avec équipes médicales et 10 gendarmes » ont été engagés sur place, tandis qu’une cellule d’urgence médico-psychologique a été mise en place.

Le véhicule s’est couché côté droit dans le fossé d’écoulement jouxtant, sans glissière de sûreté, la bande d’arrêt d’urgence, selon une source policière.

Le trafic a dans un premier temps été interrompu au niveau de l’accident.

Sans précisions sur l’identité des victimes et des personnes à bord, Flixbus a précisé qu’un autocar de remplacement serait dépêché dès le feu vert des autorités pour assurer l’acheminement des passagers indemnes.

Ils ont dans l’immédiat été conduits par les services de secours dans la localité de Bizanet.