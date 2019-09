(La Presse au Royaume-Uni) La Cour suprême du Royaume-Uni a annulé la prorogation du parlement britannique demandée par Boris Johnson, infligeant un revers brutal au premier ministre.

Philippe Teisceira-Lessard

La Presse



Les 11 juges du tribunal ont déterminé à l’unanimité que le chef du gouvernement avait utilisé un faux prétexte pour renvoyer les députés chez eux au plus fort de la crise du Brexit.

« La décision de demander à Sa Majesté de proroger le parlement était illégale parce qu’elle a eu l’effet de l’empêcher d’accomplir ses fonctions constitutionnelles sans motif valable », a écrit la cour. « L’effet [de la prorogation] sur la démocratie a été extrême. »

La décision a pour effet d’annuler la recommandation formelle du gouvernement à la Reine et donc d’annuler sa décision de suspendre les travaux du parlement. « Le parlement n’est pas prorogé », a conclu la cour.

Déjà, l’Opposition travailliste à Westminster demande la tête de Boris Johnson. « Il devrait réfléchir à sa situation et à la possibilité de devenir le premier ministre avec le plus court mandat de l’histoire », a lancé le chef de l’Opposition Jeremy Corbyn dans un discours prononcé devant ses militants.

Le premier ministre Johnson se trouve à New York aujourd’hui et n’a pas encore commenté la décision de la Cour suprême.

Le président de la Chambre des communes, John Bercow, a affirmé à la BBC que les parlementaires devaient se préparer à reprendre le travail de façon imminente.

En vidéo : le point de presse du président de la Chambre des communes, John Bercow.

La décision de la Cour suprême du Royaume-Uni a tranché une contradiction entre les décisions des plus hauts tribunaux d’Angleterre et d’Écosse. Le premier avait refusé de se prononcer sur le fond de l’affaire, alors que le second avait jugé la prorogation illégale.

Boris Johnson est devenu premier ministre en prenant la tête du Parti conservateur, le 24 juillet dernier.