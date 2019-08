Royaume-Uni: pas d'acte malveillant derrière l'immense panne de courant

PHOTO YUI MOK, PA VIA ASSOCIATED PRESS

« Nous sommes convaincus qu'aucun acte malveillant ou cyberattaque n'ont été à l'origine » de cette panne, a déclaré le directeur des opérations de National Grid, Duncan Burt, à la BBC.

M. Burt s'est engagé à fournir un rapport technique sur l'incident au régulateur britannique de l'énergie, Ofgem, qui avait annoncé vendredi avoir réclamé à National Grid une enquête « urgente et détaillée ».

Ce rapport « devrait permettre de comprendre ce qui s'est passé et de décider des mesures à prendre », avait expliqué le régulateur.

« Ce soir, nous avons connu un événement inattendu et inhabituel », avait annoncé National Grid vendredi sur Twitter, évoquant « la perte de deux générateurs connectés au système de transmission britannique ».

Cela a conduit à « une chute de fréquence du système électrique », a ajouté l'entreprise.

Selon des experts, la panne a été provoquée par une centrale thermique à gaz à Bedfordshire, au nord de Londres, et un parc éolien offshore dans le Yorkshire (nord de l'Angleterre), qui se déconnectaient du réseau.

Environ 300 000 personnes ont été touchées à Londres et dans le sud-est de l'Angleterre, selon UK Power Networks, et 500 000 autres dans les Midlands, le sud-ouest de l'Angleterre et le Pays de Galles, d'après Western Power Distribution.

Dans le Yorkshire et le nord-est de l'Angleterre, ce sont 110 000 personnes qui ont été privées d'électricité, a indiqué Northern Powergrid, tandis qu'au moins 26 000 l'ont été dans le nord-ouest, d'après Electricity North West.