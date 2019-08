Désarmement: Poutine appelle Washington à «éviter le chaos»

Vladimir Poutine a mis en garde contre la relance d'une «course aux armements illimitée» après le retrait de Moscou et Washington du Traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire (FNI), appelant les États-Unis à un «dialogue sérieux» pour «éviter le chaos».

Après six mois d'un dialogue de sourds, les États-Unis et la Russie ont pris acte vendredi de l'abolition de cet accord emblématique de la fin de la Guerre froide, s'accusant mutuellement d'en être responsables et de violer le traité FNI.

Le président russe a présidé une réunion de son Conseil de Sécurité et s'est ensuite exprimé, événement rare, sous la forme d'une déclaration solennelle publiée par le Kremlin.