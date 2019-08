Manifestation de l'opposition à Moscou: près de 700 arrestations

Selon l'ONG OVD-Info, spécialisée dans le suivi des arrestations, et la police, 685 personnes ont été interpellées lors de cette manifestation non autorisée, qui réclamait l'ouverture des élections locales du 8 septembre à Moscou aux candidats de l'opposition.

PHOTO ALEXANDER ZEMLIANICHENKO, ASSOCIATED PRESS

PHOTO DMITRY SEREBRYAKOV, ASSOCIATED PRESS

« Les autorités font tout ce qu'elles peuvent pour essayer d'intimider l'opposition, pour s'assurer que les gens ne sortent pas dans la rue pour protester pacifiquement », a-t-elle déclaré avant son arrestation. En grève de la faim depuis trois semaines, elle a jusqu'ici échappé à la prison du fait qu'elle a un enfant en bas âge.

Amnistie internationale a condamné un « usage non nécessaire et excessif de la force » ainsi que des tentatives « non fondées » de présenter des manifestations pacifiques comme une insurrection.

Navalny visé

Resserrant l'étau autour du principal opposant au Kremlin, Alexeï Navalny, la justice russe a annoncé samedi l'ouverture d'une enquête pour « blanchiment » contre son organisation, le Fonds de lutte contre la corruption, à l'origine de nombreuses enquêtes sur le train de vie et les combines des élites.

Dans sa dernière enquête diffusée jeudi, M. Navalny a accusé l'adjointe du maire de Moscou Natalia Sergounina d'avoir détourné des milliards de roubles d'argent public dans la gestion du parc immobilier de la mairie.