Fin du traité nucléaire INF: l'OTAN ne veut pas d'une course aux armements

L'OTAN a dit vendredi ne pas vouloir d'une « nouvelle course aux armements » après que Moscou et Washington ont acté la mort de l'emblématique traité nucléaire INF, conclu pendant la Guerre froide.

Sans surprise, après six mois de dialogue de sourds et d'accusations réciproques de violations, Russie et États-Unis ont laissé expirer l'ultimatum lancé par l'administration de Donald Trump en février, en s'accusant mutuellement d'être responsables de la fin de ce texte bilatéral.

« Le retrait des États-Unis conformément à l'article XV du traité prend effet aujourd'hui car la Russie n'a pas renoué avec son respect total et vérifié », a déclaré le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo, depuis Bangkok où il assiste à des réunions régionales.

La Russie a de son côté accusé Washington d'avoir « commis une grave erreur » et d'avoir créé « une crise pratiquement insurmontable ». Elle a de nouveau proposé un « moratoire sur le déploiement d'armes de portée intermédiaire », ce que l'OTAN a rejeté.

« La Russie a déployé des missiles en violation du traité INF. Comment croire en sa bonne foi ? », a accusé son secrétaire général Jens Stoltenberg.

Puis faisant écho aux inquiétudes exprimées notamment en Europe, il a assuré que les Occidentaux ne voulaient pas « d'une nouvelle course aux armements ».

« Mais nous ferons en sorte que notre dissuasion soit crédible » face au déploiement du nouveau système de missiles russes « capables de transporter des têtes nucléaires et de frapper les villes européennes en quelques minutes », a-t-il affirmé.

Pays neutre aux premières loges de la Guerre froide, l'Autriche s'est inquiétée de la « menace » planant désormais sur l'Europe et elle a appelé Moscou et Washington à s'engager de façon « volontaire » à ne pas déployer de missiles nucléaires de moyenne portée sur le continent.