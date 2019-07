Plus de 800 arrestations lors d'une manifestation à Moscou

La police russe a arrêté samedi plus de 800 personnes qui manifestaient à Moscou pour des élections libres malgré le durcissement de la répression contre l'opposition ces derniers jours.

Mobilisées en grand nombre, elles ont arrêté en masse les manifestants qui affluaient dans l'après-midi sur la principale artère de Moscou, la rue Tverskaïa, criant « Honte ! » ou « Nous voulons des élections libres ! », et les ont repoussés manu militari vers les ruelles alentour.

Moins d'une semaine après un rassemblement sans précédent depuis le mouvement de contestation qui avait accompagné le retour de Vladimir Poutine au Kremlin en 2012, les forces de l'ordre n'ont cette fois laissé aucune chance aux protestataires de participer à cette nouvelle manifestation, non autorisée, devant la mairie de la capitale russe.

Avec des interpellations, des interrogatoires et des perquisitions qui ont visé toute la semaine les figures de l'opposition russe, les autorités avaient clairement montré qu'elles répondraient fermement à la montée de la contestation.

L'ONG OVD-Info, spécialisée dans le suivi des manifestations, a recensé 835 arrestations vers 17 h 35 GMT. Le rassemblement sur la rue Tverskaïa était alors déjà terminé et un autre avait été organisé à l'appel de l'opposition sur la place Troubnaïa, toujours dans le centre-ville.

« Nous manifestions pacifiquement, nous n'avions pas d'armes [...]. Nous ne leur avons donné aucun prétexte à des arrestations aussi violentes », témoignait Anastassia Zabalioueva, 27 ans, qui enseigne le français et l'anglais.

Avant même le rassemblement, plusieurs figures de l'opposition, parmi lesquelles Ilia Iachine, ainsi que Lioubov Sobol et Dmitri Goudkov, avaient été arrêtées samedi matin.

Tous trois ont été relâchés plus tard dans la journée. MM. Iachine et Goudkov devront comparaître devant un tribunal fin juillet, tandis que Mme Sobol s'est vu infliger une amende de 30 000 roubles (426 euros au taux de samedi).