Canicule: fin des extrêmes en Europe

L'Europe respire à nouveau vendredi grâce à la baisse sensible du mercure après une série de records qui l'ont porté jeudi bien au-delà des 40 °C en France, en Belgique, aux Pays-Bas et en Allemagne.

Outre les 42,6 °C enregistrés à Paris et à Lingen, en Basse-Saxe allemande jeudi dans l'après-midi, la Belgique et les Pays-Bas ont aussi connu des niveaux historiques record avec 41,8 °C à Begijnendijk, dans le nord de la Belgique et 40,4 °C dans le sud batave.

Ces brusques envolées du thermomètre ont provoqué en France d'importants incendies dans les champs moissonnés, grillant des milliers d'hectares de culture en Normandie, plus connue pour ses vertes prairies, mais aussi dans plusieurs autres régions.