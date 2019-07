Canicule persistante en Europe occidentale, nouveau record de chaleur à Paris

La canicule accablante qui fait suffoquer des millions d'habitants en Europe occidentale devrait abattre de nouveaux records jeudi, comme en France et en Allemagne, avant un rafraîchissement prévu en fin de semaine.

Comme attendu, Paris a battu son record historique de chaleur qui datait de plus de 70 ans, avec 41 °C déjà mesurés en début d'après-midi (7 h 42 HE) et Météo-France prévoit que le mercure grimpera encore dans l'après-midi, probablement jusqu'à 42 °C.

En Autriche, un enfant de trois ans est mort de déshydratation dans le sud du pays mercredi. Il avait été découvert inconscient lundi dans une voiture garée dans la ferme familiale en plein soleil, où il était monté et s'était endormi à l'insu de ses grands-parents. Il est décédé à l'hôpital.