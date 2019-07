 Le premier ministre espagnol Pedro Sanchez reconnaît qu'il n'a pas la confiance des députés 

« Je suis très déçu de constater la persistance du blocage parlementaire », a-t-il déclaré devant les députés avant le début du vote de confiance, déplorant qu'un accord avec la gauche radicale de Podemos pour former le premier gouvernement de coalition d'Espagne depuis la guerre civile (1936-1939) n'ait « pas été possible ».

Il s'est ensuite lancé dans une dure série de reproches envers Podemos et son chef Pablo Iglesias, qu'il a accusé d'avoir précipité l'échec des négociations.

Il leur a reproché d'avoir insisté sur les portefeuilles et pas sur le programme, affirmant qu'ils « voulaient entrer au gouvernement pour le contrôler ».

« Vous ne comprenez toujours pas, M. Iglesias, qu'il faut un gouvernement cohérent et en cohésion. Pas deux gouvernements en un », a-t-il dit.

Vainqueur des législatives d'avril dernier avec seulement 123 sièges sur 350, le chef du gouvernement sortant avait absolument besoin d'alliances pour rester au pouvoir.

La chambre lui a refusé la confiance au premier tour mardi où il avait besoin d'une majorité absolue. Pour être investi, il lui suffisait cette fois-ci de recueillir plus de oui que de non au parlement.

Mais Podemos a annoncé qu'il s'abstiendrait, vouant ainsi l'investiture de M. Sanchez à l'échec.

Suite incertaine

Pedro Sanchez a maintenant jusqu'au 23 septembre pour retenter sa chance, faute de quoi les Espagnols devraient retourner aux urnes en novembre, pour les quatrièmes législatives en quatre ans.

La vice-présidente du gouvernement Carmen Calvo a cependant laissé planer le doute, affirmant qu'après le vote de jeudi, Pedro Sanchez ne serait plus candidat à former un gouvernement.

Le ton du discours du candidat était en outre peu conciliant avec Podemos.

« J'aspire [...] à diriger le gouvernement de l'Espagne, mais pas à n'importe quel prix ni avec n'importe quel gouvernement », leur a-t-il déclaré.

Il a accusé Pablo Iglesias d'avoir « refusé une après l'autre » toutes les propositions socialistes lors de six jours de tractations houleuses lors desquelles reproches publics et fuites de documents dans la presse se sont multipliés.

Podemos évoquait publiquement des propositions « humiliantes » les cantonnant à un « rôle de figuration ».

D'autres difficultés se profilent pour un éventuel accord avant la date limite en septembre.

Socialistes et Podemos ont en effet besoin de l'assentiment de partis régionaux, dont les indépendantistes catalans, pour former une majorité.

La Gauche républicaine de Catalogne (ERC, indépendantiste) et les séparatistes basques de EH Bildu avaient cette fois accepté de s'abstenir pour le permettre.

Mais septembre « n'est pas une période faste pour faire de la politique », a averti le président du groupe parlementaire ERC, Gabriel Rufian.

« On sera alors tout près » du verdict du procès de 12 leaders séparatistes catalans pour leur rôle dans la tentative de sécession de la Catalogne, a-t-il rappelé.

Leur condamnation attendue risque de remobiliser les séparatistes qui organisent déjà tous les ans une manifestation massive pour la journée de la Catalogne, le 11 septembre.

Un échec des tractations « signifierait la mort politique de M. Iglesias et M. Sanchez », et la droite et l'extrême droite « prendraient le dessus sur nous » en cas de nouvelles élections, a-t-il en outre menacé.